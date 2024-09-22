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CHP'nin hassasiyeti 'DEM'lenene kadar! "İlk 4 madde" tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları "Türkiye yönetilemiyor" algısını yaymak

Türkiye ne zaman sivil ve demokratik bir anayasa yapmaya kalksa ortalık ateşe veriliyor... CHP, son günlerde "İlk 4 madde" üzerinden doğan suni tartışmalar ve oluşturulmak istenen kaos ortamında başı çekiyor. "Türkiye yönetilemiyor" algısını sistematik bir şekilde yaymak istiyor. Ancak CHP daha bir yıl önce gizli ittifak yaptıkları, hatta yerel seçimlerde açık açık "kent uzlaşısı" diyerek ortak hareket ettikleri DEM Parti'ye dönüp bakmıyor. DEM Partilileri makamında ağırlayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, yerel özerklik talebi içerisinde olan bölücülere göz yumuyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 09:54 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 10:03
CHP’nin hassasiyeti ’DEM’lenene kadar! İlk 4 madde tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları Türkiye yönetilemiyor algısını yaymak

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Türkiye, darbe mahsulü 1982 anayasasından kurtulup aydınlık yarınlara yakışır yeni anayasası ile yoluna devam etmek istiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı bu doğrultuda kolları sıvadı. Ancak son günlerde kasıtlı ve sistematik bir biçimde süreç sabote ediliyor.

İlk 4 madde üzerinden doğan suni tartışmalarda CHP ve şürekası başı çekti.
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız netBaşkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net

BAŞKAN ERDOĞAN TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Başkan Erdoğan "Darbe mahsulü anayasa Türk demokrasisine yakışmıyor. Sivil anayasa, kahraman milletimize karşı borcumuzdur. Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Partimizin bu konudaki tutumu gayet açıktır" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Mevcuttaki 1982 anayasası (AA)Mevcuttaki 1982 anayasası (AA)


SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHP, DEM Parti ve ilk 4 madde" başlıklı yazısında CHP'nin anayasa konusunda izlediği riyakar politikaya dikkat çekti.

"Bu işi büyük oranda CHP köpürtüyor ama CHP ve medyası nedense daha bir yıl önce 2023 seçimlerinde gizli ittifak yaptıkları, hatta yerel seçimlerde açık açık "kent uzlaşısı" diyerek ortak hareket ettikleri DEM Parti'ye dönüp bakmıyor" diyen Övür şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ne zaman sivil ve demokratik bir anayasa yapmaya kalksa ortalık ateşe veriliyor. Bırakın ilk 4 maddeyi, 12 Eylül darbecilerinin yaptığı anayasaya "dokundurtmayız" diyeninden "kurucu meclis olmadan olmaz" diyenine, piyasada ne kadar sivil görünümlü darbesever varsa hepsi sipere yatmış ateş ediyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (AA)HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu (AA)

Bütün mesele de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın "değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" denilen 4'üncü maddesinin değişmesini istemesi. Öyle bir hava oluştu ki, sanki Türkiye bu tartışmayı ilk kez yapıyor. Oysa geçmişte bu çok yapıldı... 2011 sonrası büyük bir katılımla başlatılan yeni anayasa çalışmalarını CHP sabote etmeseydi belki de bu tartışmalar aşılırdı.

Aslında bugün büyük oranda son 20 yıldaki değişim ve şu an çevremizi saran küresel konjonktür nedeniyle düne göre geçmişle ilgili tartışmalarda çok daha ortak bir noktaya gelinmiş durumda. Kimsenin temel maddelerle ilgili de bir sorunu yok. Buna rağmen böyle bir tartışmanın siyasi gerilime dönüştürülmesi, bilinçli bir biçimde tekrar edilen, "Türkiye yönetilemiyor" algısının bir devamı gibi... Cumhur İttifakı'na yönelik salvoların arkasında da bu gerçek yatıyor.

Özgür Özel elinde çiçeklerle DEM Parti heyetiyle bir araya geldi (AA)Özgür Özel elinde çiçeklerle DEM Parti heyetiyle bir araya geldi (AA)

Bu işi büyük oranda CHP köpürtüyor ama CHP ve medyası nedense daha bir yıl önce 2023 seçimlerinde gizli ittifak yaptıkları, hatta yerel seçimlerde açık açık "kent uzlaşısı" diyerek ortak hareket ettikleri DEM Parti'yi dönüp bakmıyor.

DEM PARTİ DAHA İLERİSİNİ SÖYLÜYOR

Çünkü aynı şeyi, hatta daha ilerisini DEM Parti de söylüyor. Sahi DEM Parti 4. ve 10. maddeyle ilgili ne düşünüyor?

Şu sıralarda hiç oralı değiller. DEM Parti eşbaşkanları sanki bu konu onları hiç ilgilendirmiyormuş gibi davranıyor.

Özgür Özel, DEM heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı (AA)Özgür Özel, DEM heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı (AA)

Başkanlardan Tülay Hatimoğulları, kendisine yöneltilen, "Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamaları bir yandan tepki çekti bir yandan da Cumhur İttifakı'nda çatlak yarattığı yorumlarını beraberinde getirdi. DEM Parti bu tartışmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna bakın nasıl cevap veriyor:

"Toplumu ilgilendiren meseleler konuşulurken sağduyuya dayanan bir müzakere, ortak akıl ve tarihsel hafızayı esas almalıyız. İkinci yüzyıla birinci yüzyılın siyasal aklı, düzeni ve alışkanlığıyla girmemeliyiz."

Gördüğünüz gibi "birinci yüzyılın siyasal aklı" diyerek "ima"da bulunuyor, açık konuşmuyor. Oysa DEM Parti geleneğinin geçmişine bakın, en çok tartıştıkları konu, 4. madde ve Anayasa'nın vatandaşlık tanımıyla ilgili maddeler.

Ekrem İmamoğlu ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Zeydan ileEkrem İmamoğlu ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen DEM'li Zeydan ile

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU BİLMİYOR MU?

Peki bu gerçeği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve teröre destek konusunda sınır tanımayan DEM Partilileri makamında ağırlayan Ekrem İmamoğlu bilmiyor mu?

"Özerklik talebi" de dahil ne istediklerini bilmiyor olamazlar ama yine de hatırlatalım.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş (AA)Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş (AA)


CHP'NİN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DİYECEĞİ BİR ŞEY VAR MI?

Biraz geriye, 2016 yılına gidelim ve CHP'lilerin cezaevine gidip ziyaret ettikleri o dönem HDP Eşbaşkanı olan Selahattin Demirtaş'ı dinleyelim:

"Bütün maddeler tartışmaya açık olmalı. (...) Değişmesin dediğiniz maddeler darbeci Kenan Evren ve cuntası tarafından yapılmış. Allah'ın kitabına bu kadar saygınız yok. Darbecinin kitabına 4 elle sarılmışlar. Şu madde, bu madde tartışılmaz. Bir ülkenin birliği tartışılmayabilir. Sınırları, cumhuriyeti, başkenti tartışmayalım. Fakat ilk 4 madde kutsaldır diye kimse bize gelmesin. Biz illa tartışıp değiştirelim de demiyoruz. Bir kutsal metin muamelesi yapılırsa biz oradan özgürlükçü, sivil anayasa çıkmayacağını düşünürüz."

CHP'nin Demirtaş'a diyeceği bir şey var mı acaba?

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