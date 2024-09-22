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Fatih'teki İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl binada yıkım çalışması

Fatih'te uzun süredir atıl durumda bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait 6 katlı binada yıkım çalışması yapıldı. Dün başlayan çalışmalar, gündüz trafiğin aksamaması için bu gece de devam etti.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 07:13 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 07:13
Fatih’teki İstanbul Ticaret Borsası’na ait atıl binada yıkım çalışması

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Sirkeci'de Yalı Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Ticaret Borsası'na ait atıl durumdaki 6 katlı binada yıkım çalışması gerçekleştirildi.

Dün gece başlayan çalışmalar, gündüz saatlerinde trafik yoğunluğuna neden olmamak için gece saatlerinde sürdü.

Reşadiye Caddesi, Eminönü ve Sirkeci vapur iskelelerinin olduğu bölgede bulunan binanın yıkım çalışmasının, önümüzdeki birkaç gece devam edeceği öğrenildi.

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