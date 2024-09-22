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Başkan Erdoğan'dan ABD öncesi açıklama: Esad ile görüşmeye hazırız

Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesinde konuştu. “Esad ile görüşmeye hazırız. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
Başkan Erdoğan’dan ABD öncesi açıklama: Esad ile görüşmeye hazırız

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Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ

İsrail bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Özellikle bu dijital saldırıları devreye almış olması bunu açıkça gösteriyor. Bizim tüm ikazlarımıza rağmen bazı Batılı ülkelerin de desteğini yanına alarak, çatışmaları Lübnan ve bölge geneline yaymayı hedefliyor. Bölge açıklanamayacak şekilde büyük krizlerle karşı karşıya.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık. Bu gerginliğin sona ermesi Suriye topraklarında huzur ve istikrarın sağlanması, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu kalıcı barış anlamında adımların atıldığını gösteriyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz. Yeni dönem böyle bir görüşmeyle birlikte başlar diye düşünüyorum.

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