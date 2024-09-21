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Spor dünyasının acı günü! Usta yazar Ercan Güven hayatını kaybetti

Türk spor medyasının duayen yazarlarından Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Güven'in cenazesinin 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 15:03
Spor dünyasının acı günü! Usta yazar Ercan Güven hayatını kaybetti

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Spor dünyasının duayen isimlerinden Ercan Güven geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Ercan Güven'in cenazesinin 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TFF'DEN BAĞSAĞLIĞI MESAJI
Ercan Güven'in vefatı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayımlanan mesajda şu iafadelere yer verildi:

Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu.

Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ
Fenerbahçe'den yapılan başsağlığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı;

Spor basınının önde gelen isimlerinden Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ercan Güven'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziye mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Merhum Ercan Güven'in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.

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