Spor dünyasının acı günü! Usta yazar Ercan Güven hayatını kaybetti

Spor dünyasının duayen isimlerinden Ercan Güven geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Ercan Güven'in cenazesinin 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
TFF'DEN BAĞSAĞLIĞI MESAJI
Ercan Güven'in vefatı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başsağlığı mesajı yayınlandı. Yayımlanan mesajda şu iafadelere yer verildi:
Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu.
Ercan Güven'in cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.