Spor dünyasının acı günü! Usta yazar Ercan Güven hayatını kaybetti

Merhum Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.

1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Güven spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştu.

Türk basınının duayen isimlerinden spor yazarı Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Fenerbahçe'den yapılan başsağlığı mesajında ise şu ifadeler kullanıldı;

Spor basınının önde gelen isimlerinden Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ercan Güven'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziye mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Merhum Ercan Güven'in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum.