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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 12:19 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 12:35
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

17 terörist cehenneme

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)MSB'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü-Takvim.com.tr)

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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