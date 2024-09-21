Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.