Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!
Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.