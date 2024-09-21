Gizli tanık ’Pamuk’ her şeyi itiraf etti: Daltonlar kimsesiz çocukları tetikçi yaptı

Sanık Barış Boyun 'un 4 kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sanık olarak yer alan rap şarkıcıları "Heijan" l akaplı Doğan Tarda, "CAC" l akaplı Şahan Terzioğlu, "BIG" l akaplı Samet Işık ve " Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" "halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek" ve "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

ÇOCUKLAR EYLEMLERDE KULLANILDI Hürriyet'in haberine göre; Gizli tanıklardan 'Pamuk' i fadesinde, suç örgütünün 16 ayrı eylemini detaylarıyla anlatırken, silahlı eylemlerde kullanılan bazı tetikçileri nasıl temin ettiklerine dair de önemli bir bilgi verdi.

Barış Boyun iddianamesinde 'Cüzzam', 'Kızılelma', 'Kırık' ve 'Pamuk ' adlı dört ayrı gizli tanık ile altı ayrı itirafçı da yer aldı.

Dosyadaki gizli tanık ifadeleri örgütün yurtlarda kalan kimsesiz çocukları tetikçi olarak nasıl örgüte dahil ettiğini ortaya çıkardı.

Pamuk'un iddiasına göre örgüt Türkiye'nin çeşitli illerinde kimsesi olmayan ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukları İstanbul'a getirerek eylemlerde kullanıyordu. Gizli tanık, yetiştirme yurtlarından getirilen çocukların isimlerini ve kullanıldıkları eylemleri de detaylarıyla anlattı.

SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANDILAR

İddianameyi yazan savcı da örgütün sosyal medyadan yaydığı klipler ve videolarla suça meyilli gençleri nasıl hedef aldığını anlatmıştı.

Örgüt içerisinde olduğu dönemde birçok eyleme şahit olduğunu söyleyen Pamuk'un ifadesindeki o bölüm şöyle: "Örgüte eleman sağlamak için Beratcan Gökdemir ile birebir irtibatı olan Mehmet Erdal Daş, Samsun'daki yetiştirme yurdunda ailesi olmayan çocukları kandırıp İstanbul'a getirerek örgüte kazandırılmakta ve cinayet, yaralama gibi suçlarda kullanılmaktadır. Samsun'dan örgüte dahil edildiğini ve silahlı eylemlerde kullanıldığını bildiğim şahıslar; M.E.D., F.Ç, B.L.Z., B.D., D.K. isimli çocuklardır. Bunların hepsi örgütün silahlı eylemlerine dahil olan kişilerdir."

50 MİLYON GELİR

Gizli tanık Pamuk ifadesinde, örgütün Türkiye'de gerçekleştirilen silahlı eylemleri yapan tetikçileri Gürcistan'a nasıl kaçırdıklarını da anlattı: "Ambulans ve TIR'lar aracılığı ile şahısları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını hatta ve hatta Türkiye'den ayarladıkları motorları dahi Gürcistan'a götürdüklerini biliyorum. Bu örgütün gayrimeşru gelirlerinin toplamı aylık 50 milyon lirayı bulmaktadır. Özellikle uyuşturucu ve tehdit, çökme konularında çok büyük miktarda paralar elde etmektedirler. İstanbul'un birçok mekânlarından haraç almaktadırlar."