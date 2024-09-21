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Gizli tanık 'Pamuk’ her şeyi itiraf etti: Daltonlar kimsesiz çocukları tetikçi yaptı

Suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Barış Boyun grubuna yönelik hazırlanan iddianameye ‘Cüzzam’, ‘Kızılelma’, ‘Kırık’ ve ‘Pamuk’ adlı dört ayrı gizli tanığın ifadesinin de girdiği öğrenildi. Kendisine ‘Daltonlar’ diyen suç örgütünün 16 ayrı eylemini detaylarıyla anlatan gizli tanık Pamuk, kimsesiz çocukların silahlı saldırılarda kullanıldığını söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:40 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 10:51
Gizli tanık ’Pamuk’ her şeyi itiraf etti: Daltonlar kimsesiz çocukları tetikçi yaptı

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İtaşya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Barış Boyun silahlı suç örgütünden gençlere rap tuzağı!

Sanık Barış Boyun'un 4 kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sanık olarak yer alan rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu, "BIG" lakaplı Samet Işık ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan'ın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" "halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek" ve "ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Barış Boyun2un İtalya'da yakalanma görüntüsü (AA)Barış Boyun2un İtalya'da yakalanma görüntüsü (AA)

KİMSİZ ÇOCUKLARI TETİKÇİ OLARAK KULLANDI
Barış Boyun ve suç örgütü hakkındaki iddianameden yeni detaylar ortaya çıktı.

Dosyadaki gizli tanık ifadeleri örgütün yurtlarda kalan kimsesiz çocukları tetikçi olarak nasıl örgüte dahil ettiğini ortaya çıkardı.

Barış Boyun iddianamesinde 'Cüzzam', 'Kızılelma', 'Kırık' ve 'Pamuk' adlı dört ayrı gizli tanık ile altı ayrı itirafçı da yer aldı.

İtirafçılar, örgütün yapısı ve eylemleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

ÇOCUKLAR EYLEMLERDE KULLANILDI
Hürriyet'in haberine göre; Gizli tanıklardan 'Pamuk' ifadesinde, suç örgütünün 16 ayrı eylemini detaylarıyla anlatırken, silahlı eylemlerde kullanılan bazı tetikçileri nasıl temin ettiklerine dair de önemli bir bilgi verdi.

Pamuk'un iddiasına göre örgüt Türkiye'nin çeşitli illerinde kimsesi olmayan ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukları İstanbul'a getirerek eylemlerde kullanıyordu. Gizli tanık, yetiştirme yurtlarından getirilen çocukların isimlerini ve kullanıldıkları eylemleri de detaylarıyla anlattı.

SİLAHLI EYLEMLERDE KULLANDILAR
İddianameyi yazan savcı da örgütün sosyal medyadan yaydığı klipler ve videolarla suça meyilli gençleri nasıl hedef aldığını anlatmıştı.

Örgüt içerisinde olduğu dönemde birçok eyleme şahit olduğunu söyleyen Pamuk'un ifadesindeki o bölüm şöyle: "Örgüte eleman sağlamak için Beratcan Gökdemir ile birebir irtibatı olan Mehmet Erdal Daş, Samsun'daki yetiştirme yurdunda ailesi olmayan çocukları kandırıp İstanbul'a getirerek örgüte kazandırılmakta ve cinayet, yaralama gibi suçlarda kullanılmaktadır. Samsun'dan örgüte dahil edildiğini ve silahlı eylemlerde kullanıldığını bildiğim şahıslar; M.E.D., F.Ç, B.L.Z., B.D., D.K. isimli çocuklardır. Bunların hepsi örgütün silahlı eylemlerine dahil olan kişilerdir."

50 MİLYON GELİR
Gizli tanık Pamuk ifadesinde, örgütün Türkiye'de gerçekleştirilen silahlı eylemleri yapan tetikçileri Gürcistan'a nasıl kaçırdıklarını da anlattı: "Ambulans ve TIR'lar aracılığı ile şahısları, uyuşturucu ve silah kaçakçılığını hatta ve hatta Türkiye'den ayarladıkları motorları dahi Gürcistan'a götürdüklerini biliyorum. Bu örgütün gayrimeşru gelirlerinin toplamı aylık 50 milyon lirayı bulmaktadır. Özellikle uyuşturucu ve tehdit, çökme konularında çok büyük miktarda paralar elde etmektedirler. İstanbul'un birçok mekânlarından haraç almaktadırlar."

Rapçi isimlerin klibinden bir sahne. (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Rapçi isimlerin klibinden bir sahne. (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

AMBULANSLA GÜRCİSTAN'A KAÇIRILDI
Gizli tanıkların ifadelerinde, 26 Eylül 2022'de Ortaköy'deki ünlü bir gece kulübü önündeki kavga ve ardından kapı görevlisinin öldürülmesiyle ilgili detaylar da yer aldı.

Gizli tanık ifadelerine göre, bu olayda korumalar tarafından bayılana kadar dövülen Mesut Baraj, "Siirtli Naci" olarak bilinen ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanan Naci Yılmaz'dan yardım istedi.

Naci Yılmaz da durumu "Babanın Oğlu Kemal" lakaplı kişiye havale etti. Onun vasıtasıyla Daltonlar grubundan tetikçiler aynı gece motosikletle Ortaköy'e gidip kapı önündeki korumalara ateş etti. Bu saldırıda Yasin Keskin adlı kapı koruması hayatını kaybetti. İfadelere göre bu olayın faillerinden bazıları önce Sakarya'da saklandı, daha sonra da ambulansla Gürcistan'a kaçırıldı.

RED KİT'LERLE RAKİPTİLER
İddianamedeki ifadelere göre örgütün 'Daltonlar' adlı silahlı kanadı, 'Red Kitler' adlı rakip bir gruba düzenli olarak silahlı saldırı yapıyordu. 'Red Kitler' grubundaki bazı kişileri öldürdüler ve grubun başındaki 'Ferhat Mardin' adlı kişiyi de birkaç kez plan yaparak öldürme girişiminde bulundular.

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