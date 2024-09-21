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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli değerlendirme: Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 12:30 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 12:30
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli değerlendirme: Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, Almanya'da katıldığı, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.


Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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