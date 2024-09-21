Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli değerlendirme: Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.



Yaklaşık 24 saatliğine gittiği Almanya'da büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Şimşek, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.