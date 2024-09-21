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Başkan Erdoğan, New York'taki Türkievin'e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi. New York'ta bulunan Türkevi önüne gelen Başkan Erdoğan, birçok liderle görüşecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın ABD'de hangi liderlerle temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın BM 79'uncu Genel Kurulu'nda 24 Eylül'de konuşma yapacak. Konuşmasının ana gündeminin ise Filistin olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 04:26 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 04:26
Başkan Erdoğan, New York’taki Türkievin’e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?

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Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde kalabalık tarafından ilgiyle karşılandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. New York John F. Kenndy Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

TÜRKEVİN'E GİRİŞ YAPTI

Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

Başkan Erdoğan New York'taki Türkevin'e giriş yaptı



HANGİ LİDERLERLE TEMASLARDA BULUNACAK?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programında hangi liderler ile temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı.

A haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Erdoğan'ın bugün bir programı olmamakla birlikte, yarından itibaren kabullere başlayacak. Programda ilk kabul Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olacak. Ardından burada Düşünce Kuruluşu Temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısına katılacak ve onlara bir hitabı olacak. Yine Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'de, Başkan Erdoğan ile Türkevi'nde görüşecek olan isimler arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde de Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir yemek yiyecek, bu yemek basına kapalı gerçekleşecek ancak orada kısa da olsa bir hitabının olması bekleniyor.

Pazartesi gününe bakacak olursak; Başkan Erdoğan'ın programı, Geleceğin Zirvesi hitabı ile başlayacak. Ardından da programında ikili görüşmeler olacak. Kuveyt Veliaht Prensi Sabah el-Halid es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Yatırım Konferansı yetkilileri ve Apple'ın başkan yardımcısı Türkevi'nde olacak."



BAŞKAN ERDOĞAN'IN BM'DE NE MESAJLAR VERECEK

Öte yandan Erdoğan'ın 79'uncu BM Genel Kurulu'nda 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin'in BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN KURULMASI ŞART

Erdoğan, barış için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak.



SOYKIRIM DAVASI İÇİN ÇAĞRI

Türkiye, Güney Afrika'nın geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım suçlamasıyla başlattığı davaya müdahil olmak için başvurdu. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.



KKTC'YE AYRI PARANTEZ

Erdoğan, geçen yıl BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tüm devletlerini KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya çağırmıştı. Başkan Erdoğan'ın bu yıl da bu konuya değinmesi bekleniyor.

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