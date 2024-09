Başkan Erdoğan, New York’taki Türkievin’e geldi! Hangi liderle görüşme yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. New York John F. Kenndy Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal tarafından karşılandı.



Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.



TÜRKEVİN'E GİRİŞ YAPTI



Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen Türk vatandaşları New York'ta bulunan Türkevi'nin önünde toplandı. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.





HANGİ LİDERLERLE TEMASLARDA BULUNACAK?



A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programında hangi liderler ile temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı.

A haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:



"Başkan Erdoğan'ın bugün bir programı olmamakla birlikte, yarından itibaren kabullere başlayacak. Programda ilk kabul Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olacak. Ardından burada Düşünce Kuruluşu Temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısına katılacak ve onlara bir hitabı olacak. Yine Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'de, Başkan Erdoğan ile Türkevi'nde görüşecek olan isimler arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde de Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bir yemek yiyecek, bu yemek basına kapalı gerçekleşecek ancak orada kısa da olsa bir hitabının olması bekleniyor.

Pazartesi gününe bakacak olursak; Başkan Erdoğan'ın programı, Geleceğin Zirvesi hitabı ile başlayacak. Ardından da programında ikili görüşmeler olacak. Kuveyt Veliaht Prensi Sabah el-Halid es-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye Yatırım Konferansı yetkilileri ve Apple'ın başkan yardımcısı Türkevi'nde olacak."