Türkiye siber güvenlik teşkilatı için düğmeye bastı! Tek çatı altında güçlü kalkan! Tarih belli oldu

Halihazırda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile eylem planlarının hazırlanması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise siber saldırıların engellenmesi ve caydırıcılığın sağlanması görevini yerine getiriyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de 24 saat esasına göre kesintisiz çalışıyor. Ayrıca,

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de siber güvenliğin artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi görevini üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da büyük veri, yapay zekâ, siber güvenlik gibi kritik alanlarda bireylerin ve işletmelerin Ar-Ge yetkinliklerinin artırılmasına odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde, siber ortamdaki kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarının korunması amacıyla bu alana odaklı yeni bir yapı kurulması hedefleniyor. Siber güvenlik için sadece teknolojik tedbirlerin yeterli olmadığı prensibinden hareketle bu dosya, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor. Bu bağlamda, siber saldırıların küresel maliyetinin yıllık 9.5 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekiliyor.