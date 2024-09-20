Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ’Kelime-i Şehadet’ iftirası! İlk kez konuştu: Bilmeyenler uyduruyor

Diyanet'e yönelik sistematik linç kampanyası uzun süredir devam ediyor.
Hemen her gün bir yalanın ortaya atıldığı muhalif medyada son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef alındı.
Diyanet'e yönelik sistematik linç kampanyası uzun süredir devam ediyor.
Hemen her gün bir yalanın ortaya atıldığı muhalif medyada son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef alındı.
Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami açılışında ezanda geçtiği şekliyle "Eşhedü enlailahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah" cümlesini okudu.
Muhalif basın bu durumu manşetlerine "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" şeklinde taşıdı.
İzmir'de 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada Yeni Asır'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Şuan fitne ve fesadın ayyuka çıktığı bir dönemde yaşadığımızı hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Özellikle teknoloji geliştikçe, iletişim araçları, internet dünyası. Aman yarabbim, oradaki fitne, fesat, iftira, yalan, Hz. Muhammed'in ümmetine yakışır mı? Efendimiz münafığın 3 alameti vardır buyuruyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder, emanete riayet etmez. Demek ki yalan söylemek, iftira etmek ile müminlik bir arada olmaz, bir arada yürümez. Bu münafıklık alametidir. Bunlardan uzak durmamız lazım" diye konuştu.
"FARKI BİLMEYENLER YALAN UYDURABİLİYOR"
Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iftirasına açıklık getirdi.
Yalova'da Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışında kurdele keserken Kelime-i Şehadet'i ezanda geçtiği şekli ile okuduğunun altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Cami açılışında ben ezanda geçtiği şekliyle 'Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resülullah' diyorum. Bu, yeryüzünde her zaman inleyen ezanın cümleleri minarelerimizden de inleyecek diyorum. Onu yanlış anlamışlar. Sosyal medyada dolaşan videoların bazı bölümleri kesilmiş. Biliyorsunuz iftiracılar az değil. Halbuki ben orada ezandan bahsediyorum. Ezan ile Kelime-i Şehadet'in farkını bilmeyenler maalesef böyle yalanlar uydurabiliyorlar" dedi.