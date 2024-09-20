Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ’Kelime-i Şehadet’ iftirası! İlk kez konuştu: Bilmeyenler uyduruyor

Hemen her gün bir yalanın ortaya atıldığı muhalif medyada son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hedef alındı.

İzmir'de 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş burada Yeni Asır'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Şuan fitne ve fesadın ayyuka çıktığı bir dönemde yaşadığımızı hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Özellikle teknoloji geliştikçe, iletişim araçları, internet dünyası. Aman yarabbim, oradaki fitne, fesat, iftira, yalan, Hz. Muhammed'in ümmetine yakışır mı? Efendimiz münafığın 3 alameti vardır buyuruyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder, emanete riayet etmez. Demek ki yalan söylemek, iftira etmek ile müminlik bir arada olmaz, bir arada yürümez. Bu münafıklık alametidir. Bunlardan uzak durmamız lazım" diye konuştu.