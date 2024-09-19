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Karar Resmi Gazete'de! 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılacak ve yenileri kurulacak.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 01:55 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 01:55
Karar Resmi Gazete’de! 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

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Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)


Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)


Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi. Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

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