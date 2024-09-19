Karar Resmi Gazete’de! 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu. (Ekran görüntüsü/TAKVİM)



Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.