Narin Güran’ın iç kanama geçirdiği anlaşıldı! Katil önce boğup sonra göğsüne bastırmış

Rapora göre katil Narin'i arkadan koluyla sardı. Önce küçük kızın sol boyun bölgesini kavrayıp sıktı. Ardından tüm gücüyle göğüs kafesine bastı. Bu da iç organlarda kanamaya yol açtı. Ayrıca boyun ve çene altında da kan sızıntısı vardı.

HİSTOPATOLOJİ NEDİR?

Organ, doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin mikroskopta incelenmesidir.

ELİNİZ KOPSUN!

Diyarbakır'da boğularak öldürülen Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin ayrıntılar, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan 'Histopatoloji' raporunda anlatıldı. Rapora göre, Narin'in sadece boğazda değil, göğüste de kanama ve baskı izlerine rastlandı. Sol boyun ile ense birleşiminde ve sol çene altında yoğun kanamalar tespit edildiği vurgulandı. Katilin Narin'i arkadan koluyla baskı yaparak boğduğu ortaya çıktı. Sol boyun tarafının hasar gördüğü ve göğüste de baskının izlerini taşıdığı anlaşıldı. Ortaya çıkan 4 sonuçtan 3'ünün boyundaki hasarlardan oluştuğu anlatıldı. 4. sonucun ise göğüsteki hasar olduğu rapora yazıldı.