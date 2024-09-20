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İstihbarat darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i, adım adım takip etti. Haini, Irak Gare'de gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Halit Turan Halit Turan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
İstihbarat darbesi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Gare askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i, adım adım takip etti. Haini, Irak Gare'de gerçekleştirdiği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. Şırnak kırsalında 2007'de sözde öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başlayan terörist, örgütleme çalışmalarında boy gösterdi. Teröristin, 2014'te Şırnak Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı, Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardığı belirlenmişti.

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