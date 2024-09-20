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AK Parti'de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan'dan yeni atamalar

Kongre sürecine giren AK Parti'de beklenen değişimler yaşanıyor. Bu bağlamda görevden affını isteyen Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Ağrı'ya  İlhami Yıldız'ın Nevşehir'e Muhammed Feyzi Aygün'ün Çanakkale'ye ise Ömer Faruk Göktürk'ün atandığını duyurdu. Yeni görevlendirilen il başkanları Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 20:43 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 20:50
AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar

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AK Parti'de kongre süreci resmen başlarken teşkilatlarda da hareketlilik yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "Kapsamlı değişim" mesajı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AK Parti'nin Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanları görevden affını istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlhami Yıldız (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlhami Yıldız (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ATAMALAR

Ağrı İl Başkanlığı'na İlhami Yıldız atandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı bu atamaya ilişkin "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ağrı İl Başkanlığına Sn. İlhami Yıldız atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Orhan Güngör'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Muhammed Feyzi Aygün (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Muhammed Feyzi Aygün (Takvim.com.tr)

Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün atandı.

AK Parti'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Nevşehir İl Başkanlığına Sn. Muhammed Feyzi Aygün atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Ali Kemikkıran'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi.
Başkan Erdoğan ve Ömer Faruk Göktürk (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve Ömer Faruk Göktürk (Takvim.com.tr)


Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atanması ise şu açıklamayla paylaşıldı:

Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çanakkale İl Başkanlığına Sn. Ömer Faruk Göktürk atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Naim Makas'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.
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