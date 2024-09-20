AK Parti’de kan değişimi! Kimler geldi kimler gitti? Başkan Erdoğan’dan yeni atamalar

AK Parti
'de kongre süreci resmen başlarken teşkilatlarda da hareketlilik yaşanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın verdiği "Kapsamlı değişim" mesajı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AK Parti'nin Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir il başkanları görevden affını istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlhami Yıldız (Takvim.com.tr)
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ATAMALAR
Ağrı İl Başkanlığı'na İlhami Yıldız
atandı.
AK Parti
Teşkilat Başkanlığı bu atamaya ilişkin "Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ağrı İl Başkanlığına Sn. İlhami Yıldız atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Orhan Güngör'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz"
açıklamasını yaptı.