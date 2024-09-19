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İsrail'den Lübnan'a siber saldırı! İki önemli ders ortaya çıktı! ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

İsrail’in siber saldırıları sonrası yerli ve milli savunma sanayi harp teknolojilerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. ASELSAN, yerli üretim elektronik harp korumalı el telsizi ARTComm 5433 V/UHF-P modelinin fotoğraflarını yayımladı. Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar, İsrail medyasının saldırıyı 'cerrahi müdahaleler' diye kutsadığına dikkat çekerek, milli ve bağımsız yazılımın önemine vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 19:18 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 09:41
İsrail’den Lübnan’a siber saldırı! İki önemli ders ortaya çıktı! ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım

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İsrail'in siber saldırıları sonrası yerli ve milli savunma sanayi harp teknolojilerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

ASELSAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
Konuyla ilgili ASELSAN, yerli üretim elektronik harp korumalı el telsizi ARTComm 5433 V/UHF-P modelinin fotoğraflarını yayımladı.

AKILLI TELEFONLARIN YETENEKLERİNİ BAZ İSTASYONU KULLANMADAN SAĞLIYOR
Yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni el telsizi, akıllı telefonların yeteneklerinin baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER VE GÜVENLİK ARTIŞI
Elektronik harp korumalı el telsizinin özellikleri arasında kriptolu haberleşme, otomatik telsiz ağı oluşturma ve canlı video aktarımı bulunuyor. ASELSAN, bu teknolojiyle askeri haberleşmede güvenliği ve etkinliği artırmayı planlıyor.

İKİ ÖNEMLİ KONUYU VURGULADI
Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar da yerli ürünlere dikkat çekerek, iki önemli konuya vurgu yaptı.

Saldırıdan iki önemli ders çıkarmamız gerekiyor diyen Tutar, bu iki önemli dersin ilkinin siyasi tasavvurumuza ikincisinin ise yüksek teknoloji tasavvurumuza dair olduğunu söyledi.

İsrail ve destekçisi Batılı ülkeler hedefleri için her tür insani, ahlaki ve hukuki normu çiğneyen bir tıynete sahip. Afganistan, Irak, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bunu fazlasıyla gördük diyen Tutar, "İsrail'in siber katliamları nereden bakılırsa bakılsın bir devlet terörizmidir. Bir insanlık ve savaş suçudur. Bu saldırılarıyla İsrail sadece cephedeki Hizbullah üyelerini değil evde, çarşıda, pazarda, hastanede, okulda, camide, markette, bankada, otomobilde veya parkta bulunan milyonlarca sivilin, çocuk ve kadının hayatını da hiçe saydığını bir kez daha dünyanın gözüne soktu. Karşımızda 12 kişinin öldüğü ve 300'ü ağır 3 bine yakın kişinin el, ayak ve gözlerini kaybederek yaralandığı barbar katliamın teknolojik boyutunu aşan bir sorun var. O da ayırım gözetilmeksizin bütün Lübnan halkının hedef alınmasıdır." şeklinde ifadelere yer verdi.

Dünya siyonizmin sapkın ve terörist zihniyetinin insanlık için nasıl bir tehlike olduğunu bir kez daha gördü. Fakat İsrail medyası saldırıyı 'cerrahi müdahaleler' şeklinde kutsuyor diyen Tutar şu ifadelere yer verdi:

HER TÜRLÜ KIYAMETİ YAŞATABİLİRLER
İsrail ve destekçisi Batı'daki sapkınlık had safhada. Rusya ile barış masasına oturacağını söyleyen ABD başkan adaylarından Donald Trump'a bile tahammül edemeyen ve onu suikast ile hizaya sokmaya çalışan Batılı irrasyonaliteden bahsediyoruz. Bu Evanjelik-Siyonist zihniyet menfaati için Ukrayna'yı ve halkını bozuk para gibi harcadı. Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını yapıyor. Çin'i dize getirmek için küresel salgınlardan bile medet umacak kadar histerikler.

Lübnan'daki siber katliamların da gösterdiği gibi ülkeleri birer birer topluca kaosa sürüklemekten çekinmiyorlar. Çünkü kendi süfli çıkarları söz konusu olunca soykırım, kitlesel terörizm, suikastlar, darbeler, iç savaşlar, etnik temizlik ile biyolojik, siber, teknolojik ve ekonomik saldırılar dâhil her tür insanlık dışı patolojik yöntemi savunuyorlar. İnsanlığa hemen her gün yeni bir kıyameti yaşatmaktan çekinmeyecek bir melanete sahipler. Lübnan'daki saldırılardan alacağımız ilk ders bu.

MİLLİ YAZILIM BİR GÜVENLİK MESELESİ
Siber katliamlardan çıkaracağımız ikinci ders ise bu barbarlığın Hizbullah'ın çok ötesinde gelecekteki tehditleri de kapsamasıdır. Yani akıllı telefonlar, otomobiller, ev aletleri ve bilgisayarlar gibi teknolojik ürünlerin aynı zamanda kitlesel birer silaha da dönüştürülebilmesi riskidir.

Bu yönüyle yüksek teknolojide milli ve bağımsız yazılım ile donanım artık bir ulusal güvenlik meselesidir. Dolaysıyla bekamız ilk dersi hakkıyla kavrayıp ikinci dersimize her açıdan hazırlanmaya bağlı olacak.

Yoksa sadece bireysel değil ulusal açıdan da siyonist ideolojinin kurbanları olmaktan kurtulamayız.

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