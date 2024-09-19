İsrail’den Lübnan’a siber saldırı! İki önemli ders ortaya çıktı! ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım

İsrail'in siber saldırıları sonrası yerli ve milli savunma sanayi harp teknolojilerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

ASELSAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Konuyla ilgili ASELSAN, yerli üretim elektronik harp korumalı el telsizi ARTComm 5433 V/UHF-P modelinin fotoğraflarını yayımladı.

AKILLI TELEFONLARIN YETENEKLERİNİ BAZ İSTASYONU KULLANMADAN SAĞLIYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni el telsizi, akıllı telefonların yeteneklerinin baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER VE GÜVENLİK ARTIŞI

Elektronik harp korumalı el telsizinin özellikleri arasında kriptolu haberleşme, otomatik telsiz ağı oluşturma ve canlı video aktarımı bulunuyor. ASELSAN, bu teknolojiyle askeri haberleşmede güvenliği ve etkinliği artırmayı planlıyor.

İKİ ÖNEMLİ KONUYU VURGULADI

Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar da yerli ürünlere dikkat çekerek, iki önemli konuya vurgu yaptı.

Saldırıdan iki önemli ders çıkarmamız gerekiyor diyen Tutar, bu iki önemli dersin ilkinin siyasi tasavvurumuza ikincisinin ise yüksek teknoloji tasavvurumuza dair olduğunu söyledi.

İsrail ve destekçisi Batılı ülkeler hedefleri için her tür insani, ahlaki ve hukuki normu çiğneyen bir tıynete sahip. Afganistan, Irak, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bunu fazlasıyla gördük diyen Tutar, "İsrail'in siber katliamları nereden bakılırsa bakılsın bir devlet terörizmidir. Bir insanlık ve savaş suçudur. Bu saldırılarıyla İsrail sadece cephedeki Hizbullah üyelerini değil evde, çarşıda, pazarda, hastanede, okulda, camide, markette, bankada, otomobilde veya parkta bulunan milyonlarca sivilin, çocuk ve kadının hayatını da hiçe saydığını bir kez daha dünyanın gözüne soktu. Karşımızda 12 kişinin öldüğü ve 300'ü ağır 3 bine yakın kişinin el, ayak ve gözlerini kaybederek yaralandığı barbar katliamın teknolojik boyutunu aşan bir sorun var. O da ayırım gözetilmeksizin bütün Lübnan halkının hedef alınmasıdır." şeklinde ifadelere yer verdi.

Dünya siyonizmin sapkın ve terörist zihniyetinin insanlık için nasıl bir tehlike olduğunu bir kez daha gördü. Fakat İsrail medyası saldırıyı 'cerrahi müdahaleler' şeklinde kutsuyor diyen Tutar şu ifadelere yer verdi: