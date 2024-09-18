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Sakarya’daki fabrika patlamasında flaş gelişme: 6 kişi gözaltına alındı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 15 Eylül’de meydana gelen makarna fabrikası patlaması sonrası 6 şüpheli gözaltına alındı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, fabrika sahipleri ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürülürken, bir şüpheli serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 00:55 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 01:20
Sakarya’daki fabrika patlamasında flaş gelişme: 6 kişi gözaltına alındı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

7 ZANLI İFADEYE ÇAĞRILDI

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı. Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü. İfadesi alınan 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

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