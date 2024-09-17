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Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü yakalandı! İşte isimleri...

Muğla'da Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç hakim, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 FETÖ'cü ile 4 organizatör yakalandı. Yakalanalardan 13'ü tutuklandı. İşte yakalanan o FETÖ'cüler...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:01 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:34
Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ’cü yakalandı! İşte isimleri...

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Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü ve 4 organizatör yakalandı.

İSTİHBARAT SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Marmaris Grup Amirliği, İstihbarat Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yasa dışı yollardan ülke dışına çıkacağı bilgisine ulaştı.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandıFETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

11 FETÖ'CÜ YAKALANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris açıklarındaki Winter Blue isimli tekneye 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalanıp, gözaltına alındı.

İŞTE YAKALANANLARIN İSİMLERİ
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilen hakimler Bilal Özcan (42), Samet Arslantürk (34), Emre Zorlu (36), öğretmenler Sevdenur Barsbay (37), Mehmet Akan (37), öğretim görevlisi Muhammet Yusuf Eren (36), emniyet amiri Ümit Bek (54), komiser Kazım Barsbay (37), işsiz Merve Gözüdeli (34), organizatörler Jaylee Tayla Brennan (26), Mihriban Ünlü (24), Deniz Çağatay Oğuz (26) ile Emre Takmaz (24) tutuklandı.

Hakimler Oğuz S. (47) ve Burcu Z. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KISKAÇ-28!
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve Polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini de paylaştı.


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