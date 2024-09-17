Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ’cü yakalandı! İşte isimleri...

Hakimler Oğuz S. (47) ve Burcu Z. (35) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İŞTE YAKALANANLARIN İSİMLERİ Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilen hakimler Bilal Özcan (42), Samet Arslantürk (34), Emre Zorlu (36), öğretmenler Sevdenur Barsbay (37), Mehmet Akan (37), öğretim görevlisi Muhammet Yusuf Eren (36), emniyet amiri Ümit Bek (54), komiser Kazım Barsbay (37), işsiz Merve Gözüdeli (34), organizatörler Jaylee Tayla Brennan (26), Mihriban Ünlü (24), Deniz Çağatay Oğuz (26) ile Emre Takmaz (24) tutuklandı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: KISKAÇ-28!

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenliğimizi ve Polislerimizi ve tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini de paylaştı.



