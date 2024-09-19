Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Erdoğan'a "Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan" forması

Başkan Erdoğan kabulde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Milletimiz bizden dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Rekabet kalitesinin, marka değerinini ve başarılarının artığını da görmek istiyor. Bu halkı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim kulüplerimizin finansal yapıların düzeltilmesi, sporcuların sahada fair play ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır.

Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar Türk futbolunun önünü açacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktası azami hassasiyet göstermesini bekliyorum.

BİR AÇIKLAMA DAHA Sosyal medya hesabından kabul ile ilgili bir açıklama daha yapan Erdoğan şunları söyledi: Yaş, cinsiyet, statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu insanımızı buluşturan ortak bir payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil; kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor.

Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin, seyir zevkinin, marka değerinin ve başarıların arttığını görmek istiyor. Bu haklı beklentilere cevap vermek hepimizin görevidir. Kulüplerimizin finansal yapılarının düzeltilmesi… Müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi…

Yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması… Sporcuların sahada hakkaniyetli bir biçimde, fair play ruhuyla mücadele etmesi… Genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde, inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, milletin evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğum Türkiye Futbol Federasyonumuzun kıymetli yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.