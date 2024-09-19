Bir televizyon programında İyi Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından geçirdiği cerrahi operasyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dilediğini belirtti.

Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi. Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezine gelişinde Genel Sekreter Uğur Poyraz (solda) karşıladı. (AA)

Görüşmede, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağını ve kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini anlatan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Siz, yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor." dediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü yerine getirerek bugün bir ziyarette bulunduğunu belirten Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"DÜNE DAİR BİR ŞEY KONUŞMADIK, YARINLARI KONUŞTUK"

Görüşmede hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sorunlarını konuştuklarını, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin değerlendirme de yaptıklarını söyledi.