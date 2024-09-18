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Türkiye yolundaki İsveç devlet uçağında teknik arıza! Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması "teknik" arıza sebebiyle ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsveç devlet uçağı, Türkiye’ye hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stokholm’e geri dönmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin İsveç'ten açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 16:04 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 16:30
Türkiye yolundaki İsveç devlet uçağında teknik arıza! Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

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Türkiye ve İsveç arasında Ankara'da yapılması planlanan Güvenlik Mekanizması toplantısı "teknik arıza" sebebiyle ertelendi.

UÇAK STOCKHOLM'E GERİ DÖNDÜ
Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre İsveç devlet uçağı, Türkiye'ye hareket halindeyken meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Stokholm'e geri dönmek zorunda kaldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard

İSVEÇ'TEN AÇIKLAMA GELDİ
İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, yaptığı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strummer'ın içinde olduğu, Ankara'ya gitmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strummerİsveç Adalet Bakanı Gunnar Strummer

EN KISA SÜREDE TOPLANILACAK
Wahlström, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İSVEÇ ARASINDA BUGÜN ANKARA'DA GÜVENLİK MEKANİZMASI TOPLANTISI YAPILACAKTI
Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyindeki zirve bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.

İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından özel önem taşıyordu.

ÜÇLÜ MUTABAKAT ZAPTI
İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs 2022'te NATO'ya üyelik başvurusunda bulunurken, 28 Haziran 2022'de düzenlenen NATO Madrid Zirvesi kapsamında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, bu ülkelerin terörle mücadele ve savunma sanayisi alanlarındaki taahhütlerini kapsayan Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ: TERÖRE DESTEĞİ KESİN
Üçlü Mutabakat Zaptı'yla İsveç ve Finlandiya, terörle mücadele mevzuatlarının güçlendirilmesi, terör örgütü PKK ve uzantılarının bu ülkelerdeki faaliyetlerinin engellenmesi, FETÖ ve PYD/YPG'ye destek verilmemesi, Türkiye'nin terörle bağlantılı iade ve sınır dışı taleplerinin ivedilikle işleme konulması, terör örgütlerinin propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerinin engellenmesi/yasaklanması, Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi ihracatına getirilen kısıtlamaların kaldırılması hususlarında taahhütlerde bulunmuştu.

YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bu kapsamda, İsveç'te 1 Temmuz 2022'de yeni Terörizmle Mücadele Yasası yürürlüğe girmişti.

Ayrıca "terör örgütü ile angajmana girilmesi" ve "terör örgütüne destek verilmesi" halinde örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması için anayasada değişiklik yapılmıştı.

Anayasa değişikliklerinin yanı sıra güncellenen Terörizmle Mücadele Yasası 1 Haziran 2023'te yürürlüğe sokulmuş ve söz konusu yasa kapsamında terör örgütüne katılım suç haline getirilmişti.

İsveç, Türkiye'yle bağlantılı dava ve konularda eş güdümü teminen bir İrtibat Savcısı atarken, PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından sözde "Kürt Kızılayı" oluşumunun İsveç'teki banka hesabı kapatılmıştı.

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Terör yuvası İsveç'te yeni skandal! İsveç'in en büyük bankası SEB'de PKK'nın aktif hesabı var!

Üçlü Mutabakat Zaptı öncesi dönemde, PKK/PYD/YPG/SDG'nin sözde temsilcileri, İsveç'te bakan düzeyinde dahi kabul görüp sık sık temas ve ziyaretlerde bulunabilirken, İsveç hükümeti, PYD/YPG'nin PKK'yla bağına atıfla, PYD/YPG'yle arasına mesafe koyacağını açıklamıştı.

İsveç'te bazı PKK mensuplarıyla ilgili yargı süreci de başlatılmıştı ve İsveç güvenlik kurumları tarafından Şubat 2024'te yayımlanan yıllık değerlendirme raporlarında PKK'nın finansman ve propaganda faaliyetlerine atıfta bulunulmuştu.

İKİLİ İLİŞKİLER
Bu yıl, Türkiye ve İsveç'in diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümüyken İsveç, kuzey ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 4,1 milyar dolar olarak kaydedilirken, ticaret hacminin 5 milyar dolara taşınması Türkiye ve İsveç'in ortak hedefi.

İsveç'in 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunun ardından diyalog süreci ivme kazanırken, bu ülke 7 Mart 2024'te 32. müttefik olarak NATO'ya katıldı.

Bu süreçte, terörle mücadele ve savunma sanayisi alanları, geliştirilmesi öngörülen işbirliği başlıkları arasına dahil olmuştu.

İsveç, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik ambargoları kaldırmıştı.

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