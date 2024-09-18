Narin Güran’ın otopsi raporu tamamlandı! Boğularak öldürülmüş: Ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran’ın elinden çıktı

Adli Tıp Kurumu uzmanları Narin Güran'ın cansız bedenine saatler süren otopsi yaptı. 91 parça örnek aldı. Bulgular arasında küçük kızın ağzından çıkan sıvı da vardı.

Salyaları araştıran ekipler Narin'in boğularak öldürüldüğünü saptadı. Ölüm sıvısının Salim Güran'ın eline sonra da aracının direksiyonuna ve koltuğuna bulaştığı kanıtlandı.

ÖLÜM ELİNE BULAŞTI

Cinayette ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hediye Güran ise "Kasten öldürmeye iştirak"ten tutuklandı. Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü kesinleşti. 23 Eylül'de açıklanacak Adli Tıp raporunda "Narin boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldü. Boğularak ölenlerin ağzından gelen sıvı amcanın önce eline bulaşıyor sonra ön koltuğunda, direksiyonunda rastlanıldı" dendi...

Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan küçük kızın yengesi Hediye Güran ile iki kuzeni adliyeye sevk edildi. Kuzenler serbest bırakıldı. "Kasten öldürmeye iştirak" suçlaması yöneltilen yenge tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Hediye Güran, tutuklandı. Narin'in ölüm nedeni de netleşti. Küçük boğularak öldürüldü. İfadesinde olay günü Narin Güran'ı görmediğini öne süren Hediye Güran, "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi. Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

SALİM'İN OĞLU SORGUDA

Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesi'ne gittiklerini söyledi.

BAHTIYAR'IN EVİ ARANDI

Narin'i dereye gömen cani Nevzat Bahtiyar'ın evinde, jandarma ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

'BEN BU İŞİ HALLEDERİM'

Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın, Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunması soruldu. Devran Güran bu soruya "Babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.