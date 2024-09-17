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Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatıov tutuklandı

Son dakika haberleri... Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen silahlı saldırının planlayıcısı olduğu ve saldırıda kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Viskhan Soltamatıov tutuklandı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 18:43 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 19:13
Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne düzenlenen saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatıov tutuklandı

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Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMELERİ TAMAMLANDI

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürülen şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Soltamatiov'u "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak öldürme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutukladı.

DETAYLAR GELECEK...

MİT ve Emniyetten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandıMİT ve Emniyetten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırısının planlayıcısı Viskhan Soltamatiov yakalandı

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