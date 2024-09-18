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Müge Anlı Aydın Musaoğlu’nun 18 yıldır kayıp olan annesini öldürdüğünü ortaya çıkardı

Müge Anlı, tek bir sözle şüphelinin lafını ağzından aldı. Aydın Musaoğlu’nun 18 yıldır kayıp olan annesi Hatice’yi öldürdüğünü ortaya çıkardı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Müge Anlı Aydın Musaoğlu’nun 18 yıldır kayıp olan annesini öldürdüğünü ortaya çıkardı

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Kastamonu'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce kayıplara karıştı. Kızı Melek ise soluğu atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. "Annemi abim Aydın öldürmüş olabilir. Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, "Parayı bana vermediğiniz" diye anneme silah çekmişti" ifadesini kullandı. Anlı ise şüpheli Aydın'ı programa çıkarttı. Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusunu Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye cevaplayarak cinayeti ağzından kaçırdı. Stüdyodakiler büyük şok yaşadı.

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