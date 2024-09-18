Müge Anlı Aydın Musaoğlu’nun 18 yıldır kayıp olan annesini öldürdüğünü ortaya çıkardı

Kastamonu'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce kayıplara karıştı. Kızı Melek ise soluğu atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aldı. "Annemi abim Aydın öldürmüş olabilir. Annemle abim, babamdan kalan parayı bölüşemiyordu. Abim, "Parayı bana vermediğiniz" diye anneme silah çekmişti" ifadesini kullandı. Anlı ise şüpheli Aydın'ı programa çıkarttı. Müge Anlı'nın "Bu anlattıkların anneni öldürmeden önce miydi?" sorusunu Aydın, "Evet, annemi öldürmeden önce" diye cevaplayarak cinayeti ağzından kaçırdı. Stüdyodakiler büyük şok yaşadı.

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