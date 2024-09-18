İstanbul Boğazı’nda yüzer havuz geçişi tamamlandı: Gemi trafiği yeniden açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geçişe ilişkin yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki 'PD-30' yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı seyrine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kurtarma gemileri ve yüzer havuzu Beykoz önlerinden kuzey yönlü seyrini sürdürüyor.

GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzun İstanbul Boğazı geçişi, yaklaşık 10 saat süren bir operasyonun ardından tamamlandı. Boğaz geçişi sırasında askıya alınan gemi trafiği havuzun geçişinden sonra yeniden açıldı.

"İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran Römorkörümüz yedeğindeki PD-30 Yüzer Havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 Römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. 11.00 sıralarında başlayan boğaz geçişi 20.30 sıralarında sona erdi. Havuzun İstanbul boğazından çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği de yeniden açıldı.