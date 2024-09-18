İstanbul Boğazı’nda yüzer havuz geçişi tamamlandı: Gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
"PD-30" isimli yüzer havuzun geçişi nedeniyle Boğaz'daki transit gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü yapılamıyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden geçişe ilişkin yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran römorkörümüz yedeğindeki 'PD-30' yüzer havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 kılavuz kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı seyrine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kurtarma gemileri ve yüzer havuzu Beykoz önlerinden kuzey yönlü seyrini sürdürüyor.
GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzun İstanbul Boğazı geçişi, yaklaşık 10 saat süren bir operasyonun ardından tamamlandı. Boğaz geçişi sırasında askıya alınan gemi trafiği havuzun geçişinden sonra yeniden açıldı.
"İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemi kurtaran Römorkörümüz yedeğindeki PD-30 Yüzer Havuzu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; 5 Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 Römorkörlerimiz eşliğinde İstanbul Boğazı çıkışını emniyetle gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. 11.00 sıralarında başlayan boğaz geçişi 20.30 sıralarında sona erdi. Havuzun İstanbul boğazından çıkmasının ardından, askıya alınan gemi trafiği de yeniden açıldı.