Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Teğmenlerin ettiği yeminle birlikte toplum nezdinde AK Parti'nin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki vesayet odaklarının da hortlamaya hazır olduğunu gördük dedi.



Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; Erdoğan, kurmaylarına, "içeride-dışarıda bağlantısı var mı? Üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız" talimatını verdi. Erdoğan harp okullarında müfredat değişikliği için de yeşil ışık yaktı: "Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.