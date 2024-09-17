Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-18 04:41:10 38.2175 38.62361 7.08 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 04:23:43 37.86778 36.62139 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-09-18 04:20:00 38.72917 30.51889 7.0 ML 1.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-09-18 03:42:28 38.22389 38.61444 8.39 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 03:22:23 38.07028 38.35417 7.0 MW 4.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-09-18 02:59:43 38.20889 38.64333 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 02:54:22 38.21861 38.62333 7.15 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 02:49:49 40.19556 31.77389 6.94 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-09-18 02:25:06 37.00306 29.09806 7.0 ML 0.9 Dalaman (Muğla)
2024-09-18 02:09:57 38.21972 38.61111 7.04 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-09-18 01:50:43 38.21361 38.63028 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)