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Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma başlatılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yerleşim yerleri ve orman yangınlarına müdahaleye yönelik işbirliğini görüştü. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin de dahil edileceği bir çalışma grubu oluşturulacağını ve yangınlarla ilgili tüm tedbirlerin gözden geçirileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:47 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 23:47
Bakan Kurum ve Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma başlatılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim yerleri ve ormanlık alanlardaki yangınlarla ilgili işbirliğini görüştüğünü belirtti.

Bakan Kurum, "İki Bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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