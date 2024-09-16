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Almanya'daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gelişmeler yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 17:04 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 17:16
Almanya’daki yangında 2 Türk hayatını kaybetti! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gelişmeler yakından takip ediliyor

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Almanya'da yangın: 2 Türk hayatını kaybetti!

Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan X paylaşımında, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

OLAY
Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.

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