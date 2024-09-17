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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:36 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Bakanlıkta Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşti.

"TEMASLAR SÜRECEK"
Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU VE TUGAY'I DA KABUL ETMİŞTİ
Murat Kurum geçtiğimiz günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmişti.

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