Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP'nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere "Aptal" yakıştırması

Dilruba Kayserilioğlu ve Fatih Portakal
GÖZLER YARGIYA ÇEVRİLDİ
Bilindiği üzere yargı Dilruba Kayserilioğlu hakkında halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını uygulamıştı.
Dilruba'nın son verdiği demeçte yine hakaretamiz sözler sarf etmesi sonrası gözler bir kez daha yargıya çevrildi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖZRÜ BOŞA DÜŞTÜ
Dilruba Kayserilioğlu'nun son sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de özrünü boşa düşürdü.
Özel, Başkan Erdoğan'ın "Millete hakarete sahip çıkanı millet affetmez" uyarısı sonrası "Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum" demişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktı
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Daha sonrası Özel, Dilruba'yı İzmir'de onur konuğu edip milli iradeye edilen hakarete arka çıkmıştı.
Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.
Instagram'ın engellenmesine ilişkin soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Dilruba Kayserilioğlu, "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aşmıştı.
Dilruba Kayserilioğlu
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası ilan edilen 1 günlük yasla ilgili de akılalmaz ifadeler kullanan Kayserilioğlu, "Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez." demişti.
Dilruba Kayserilioğlu
AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET
Röportajın kesilmesini istemediğini belirten Dilruba Kayserilioğlu "Geri zekalısın, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız." diyerek vatandaşlara hakaret etmişti.