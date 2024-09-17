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Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP'nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere "Aptal" yakıştırması

CHP'nin 'onur konuğu' ederek cesaretlendirdiği Dilruba Kayserilioğlu yine AK Parti seçmenine hakaret etti. AK Partililere "Aptal" yakıştırmasında bulunan Kayserilioğlu daha sonra apar topar konuyu değiştirme çabasına girişti. Fatih Portakal'ın ise kendi yayınında AK Parti seçmenine yönelik sarf edilen rezil sözler karşısında keyif alıp gülücükler saçması dikkat çekti. Bu skandal "Özgür Özel ne kadar özür dilese de CHP'deki bu kafa değişmez" yorumlarını beraberinde getirdi. Bu sözler sonrası gözler "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı veren yargıya çevrildi.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:31 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:34
Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP’nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere Aptal yakıştırması

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Millete hakareti himaye partisine dönüşen CHP'nin onur konuğu ettiği Dilruba Kayserilioğlu AK Parti seçmenine hedef alan hakaretlerine bir yenisini daha ekledi.

CHP yandaşı Fatih Portakal'ın Youtube yayınına katılan Kayserilioğlu AK Parti seçmenine "Beyni emcüklenmiş geri zekalılar" diyerek sarf ettiği rezil sözleri savundu.

Dilruba Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın yayınında yine AK Parti seçmenine hakaret ettiDilruba Kayserilioğlu, Fatih Portakal'ın yayınında yine AK Parti seçmenine hakaret etti

TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAYAN PROVOKATÖR

Kayserilioğlu, "Geri zekalı kelimesini sadece AK Partililer üstüne alındıysa bu benim değil onların problemidir. AK Partililere şunu diyorum "Neden üstünüze alındınız?" Üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. papatya çayı içip ağlayarak günlüklerine yazabilirler. Üstüne alınan hiç kimseden özür dilemiyorum" açıklamasıyla toplumun sinir uçlarıyla oynayan tutumunu sürdürdü.

AK PARTİ SEÇMENİNE 'APTAL' YAKIŞTIRMASI

Aynı yayında 'Geri zekalılığın' tanımını da yapan CHP'nin kadrolu hakaretçisi Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti seçmenine 'Aptal' yakıştırmasında bulundu. Daha sonrasında apar topar konuyu değiştirme çabasına girişti.

Dilruba Kayserilioğlu ve Fatih PortakalDilruba Kayserilioğlu ve Fatih Portakal

CHP'NİN CESARETLENDİRDİĞİ AĞZI BOZUK PROFİL

CHP'nin 'onur konuğu' ederek cesaretlendirdiği ağzı bozuk profilin milli iradeyi hedef alan hakaretlerini daha ne kadar sürdüreceği ise merak konusu.

Fatih Portakal'ın kendi yayınında AK Parti seçmenine edilen hakaretler karşısında keyif alıp gülücükler saçması da dikkatlerden kaçmadı.

Dilruba Kayserilioğlu ve Fatih PortakalDilruba Kayserilioğlu ve Fatih Portakal

GÖZLER YARGIYA ÇEVRİLDİ

Bilindiği üzere yargı Dilruba Kayserilioğlu hakkında halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını uygulamıştı.

Dilruba'nın son verdiği demeçte yine hakaretamiz sözler sarf etmesi sonrası gözler bir kez daha yargıya çevrildi.

Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özelden Dilruba çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorumBaşkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özelden Dilruba çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum



ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖZRÜ BOŞA DÜŞTÜ

Dilruba Kayserilioğlu'nun son sözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de özrünü boşa düşürdü.

Özel, Başkan Erdoğan'ın "Millete hakarete sahip çıkanı millet affetmez" uyarısı sonrası "Dilruba'nın sözlerinden alınan kim varsa özür dilerim. Bidon kafa, göbeğini kaşıyanlar diyenler adına ben AK Parti seçmeninden özür diliyorum" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktı

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Daha sonrası Özel, Dilruba'yı İzmir'de onur konuğu edip milli iradeye edilen hakarete arka çıkmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.


Instagram'ın engellenmesine ilişkin soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Dilruba Kayserilioğlu, "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aşmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası ilan edilen 1 günlük yasla ilgili de akılalmaz ifadeler kullanan Kayserilioğlu, "Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez." demişti.


Dilruba Kayserilioğlu Dilruba Kayserilioğlu

AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET

Röportajın kesilmesini istemediğini belirten Dilruba Kayserilioğlu "Geri zekalısın, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız." diyerek vatandaşlara hakaret etmişti.

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