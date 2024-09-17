Özgür Özel özür dilese de bu kafa değişmez! CHP'nin cesaretlendirdiği Dilruba yine ağzını bozdu: AK Partililere "Aptal" yakıştırması

Dilruba Kayserilioğlu ve Fatih Portakal



GÖZLER YARGIYA ÇEVRİLDİ



Bilindiği üzere yargı Dilruba Kayserilioğlu hakkında halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını uygulamıştı.



Dilruba'nın son verdiği demeçte yine hakaretamiz sözler sarf etmesi sonrası gözler bir kez daha yargıya çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeye hakarete sahip çıktı



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Daha sonrası Özel, Dilruba'yı İzmir'de onur konuğu edip milli iradeye edilen hakarete arka çıkmıştı. Dilruba Kayserilioğlu sokak röportajında AK Parti seçmenine hakaret etmişti.





Instagram'ın engellenmesine ilişkin soru karşısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan Dilruba Kayserilioğlu, "21. YY'ın göbeğinde kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır." diyerek haddini aşmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu



Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası ilan edilen 1 günlük yasla ilgili de akılalmaz ifadeler kullanan Kayserilioğlu, "Yani elin arabı öldü diye ben neden yas tutuyorum, beni ilgilendirmez." demişti.

Dilruba Kayserilioğlu



AK PARTİ SEÇMENİNE HAKARET



Röportajın kesilmesini istemediğini belirten Dilruba Kayserilioğlu "Geri zekalısın, hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız." diyerek vatandaşlara hakaret etmişti.