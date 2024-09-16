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Samsun'da FETÖ'YE büyük darbe: Hükümlü yakalandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD )soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 23:30 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 23:30
Samsun’da FETÖ’YE büyük darbe: Hükümlü yakalandı

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.T'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Yakalanan H.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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