Samsun’da FETÖ’YE büyük darbe: Hükümlü yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.T'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.
Yakalanan H.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.