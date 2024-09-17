PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Almanya, kaçak göçe karşı etkili mücadele için düğmeye bastı!

Almanya, kaçak göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti. Tüm kara sınırlarında uygulanacak denetimler, dünden itibaren yürürlüğe girdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Almanya, kaçak göçe karşı etkili mücadele için düğmeye bastı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya, Avrupa Birliği içinde yeni bir karar aldı. Toplam 29 üye ülkenin vatandaşlarıyla birlikte Shengen vizesi olan vatandaşları bile kontrol etmeye başladı.

Ülkeye kara ve havayoluyla gelen ziyaretçilerin geçişine izin vermek için çok sıkı pasaport tedbirlerini dünden itibaren hayata geçirdiğini açıkladı. Almanya, "Düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek özellikle dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolünün tavizsiz yapılacağını" vurguladı.

Schengen Anlaşması uyarınca 29 üye ülke arasındaki iç sınır kontrollerinin kaldırıldığı ve pasaport kontrollerinin yalnızca dış sınırlarda ve havaalanlarında zorunlu tutulduğu aktarıldı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, kara sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının Polonya için kabul edilemez olduğunu açıkladı. Tusk'un bu durumdan etkilenen tüm ülkelerle acil görüşmeler yapacağı hatırlatıldı.

ZİYARETÇİLER DOKUZ DOĞURUYOR
Almanya'ya dokuz komşu ülkeden geçen yıl, binlerce kaçak kişi girdi. Berlin, dünden itibaren Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'nın yanına Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan geçişleri ekledi. Kontrollerin yapılmaya başlandığını bildirdi. Bu adım, Almanya'nın Kenya ile kontrollü göç anlaşması imzalamasının ardından geldi.

Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeğiAlmanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği
Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! | 18 dakikalık sır | Melek Güran neden adliyeye çağrıldı?
Türk Telekom
Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?
Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki
TAKVİM Jose Mourinho’nun kariyerini masaya yatırdı! Çarpıcı istatistik ortaya çıktı
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
SON DAKİKA