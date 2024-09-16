Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği

Sosyal medyada köpürtülen ve Türkiye'nin hedef alındığı bir iddia daha asılsız çıktı.
Çeşitli hesaplardan dolaşıma sokulan, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Sosyal medyada köpürtülen ve Türkiye'nin hedef alındığı bir iddia daha asılsız çıktı.
Çeşitli hesaplardan dolaşıma sokulan, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
RANDEVU UYGULAMASI DEVAM EDİYOR
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Almanya'nın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı böyle bir kararın bulunmadığı ve Almanya'nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Almanya'nın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı böyle bir karar bulunmamaktadır.
"ALMANYA'NIN KOMŞULARIYLA UYGULADIĞI PASAPORT UYGULAMASI MANİPÜLE EDİLİYOR"
Almanya'nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Almanya'nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Avrupa Birliği'nde 1995'te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır ("iç sınır'" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen alanı vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır.
SCHENGEN'E ÜYE ÜLKELER
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
AB'ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.
Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya'nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya'ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.
Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.