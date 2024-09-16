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Deprem mi oldu? Tunceli Pülümür deprem şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Pülümür merkezli depremin yerin 7 km derinliğinde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 şeklinde paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD - Kandilli son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 16:57 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 17:23
Deprem mi oldu? Tunceli Pülümür deprem şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunceli'de deprem!


Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin meydana geldiği noktaDepremin meydana geldiği nokta


İşte AFAD'ın duyurduğu depreme dair tüm detaylar:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Pülümür (Tunceli)

Tunceli'de depremTunceli'de deprem


Tarih:2024-09-16

Saat:16:44:45 TSİ

Enlem:39.46528 N

Boylam:39.97306 E

Derinlik:7 km

Tunceli'de depremTunceli'de deprem


KANDİLLİ 4.0 DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada sarsıntının yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Tunceli'de depremTunceli'de deprem


SON DEPREMLER LİSTESİ

16-09-2024 13:44:45 39.4653 39.9731 7 MW 4.1 Pülümür (Tunceli) 638206 Detay
16-09-2024 13:43:07 39.0033 43.5011 12.43 ML 2.2 Erciş (Van) 638207 Detay
16-09-2024 13:30:02 39.0022 43.4692 14.57 ML 2.2 Erciş (Van) 638208 Detay
16-09-2024 12:08:54 39.2833 33.1533 7.15 ML 1.6 Bala (Ankara) 638205 Detay
16-09-2024 11:34:25 37.9892 30.9214 0.29 ML 2.2 Eğirdir Gölü - [06.87 km] Eğirdir (Isparta) 638204 Detay
16-09-2024 10:40:00 40.2031 33.4514 7 ML 1.4 Kalecik (Ankara) 638203 Detay
16-09-2024 09:14:09 37.9725 38.0439 7 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 638201 Detay
16-09-2024 09:03:48 40.2358 33.9042 7 ML 1.3 Sulakyurt (Kırıkkale) 638202 Detay
16-09-2024 06:52:57 38.7483 27.5603 7 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa) 638200 Detay
16-09-2024 06:35:54 37.8744 36.3375 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 638199 Detay
16-09-2024 06:20:09 38.7233 27.5642 7 ML 2.6 Saruhanlı (Manisa) 638198 Detay
16-09-2024 05:52:43 38.5756 31.7014 7 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya) 638197 Detay
16-09-2024 05:42:24 38.0967 37.9672 6.71 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 638196 Detay
16-09-2024 05:28:10 38.0442 37.6406 6.99 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 638195 Detay
16-09-2024 04:54:06 36.9978 36.1694 7.84 ML 1.8 Erzin (Hatay) 638194


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