Deprem mi oldu? Tunceli Pülümür deprem şiddeti kaç? Az önce deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.