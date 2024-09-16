SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü "SİPER"in yeni füzesi başarıyla test edildi

Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 08:15 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:32
Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPERin yeni füzesi başarıyla test edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

"SİPER"in yeni füzesi testi geçti!

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül'de Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte Atış Kontrol Merkezi, veri bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 füzesi kullanılarak sistem yetenekleri denendi.

TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ
SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018'de imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) Sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye'nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin test atışı başarıyla tamamlandı.

"ATIŞ TESTİ KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLERİ PROJENİN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KULLANACAĞIZ"
Açıklamada gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedeflediklerini bildirdi.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personelini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

BU YIL SONUNDA ENVANTERE GİRECEK
SİPER Projesi kapsamında SİPER Ürün-1 Sistemi'nin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak bu yıl sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor.

SİPER Hava Savunma Sistemi, bünyesinde hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel/yarı otomatik/otomatik angajman, dost düşman tanıma (IFF), füzelerle çift yönlü iletişim, telli/telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil ve yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı ve her biri 6 füze atabilen 8 FFS ile görev yapabilme özelliklerini barındırıyor.

Çelik Kubbenin omurgasını oluşturacak HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığından flaş açıklamaÇelik Kubbenin omurgasını oluşturacak HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığından flaş açıklama
Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan flaş açıklama

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması
Narin Güran bulunmasın diye bakın ne yapmışlar! Vicdansızlık mahkeme tutanaklarında! Salim Güran ve Ramazan Atasoy’un mesajları...
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 3 ile sarı uyarı! İstanbullular dikkat yine yağmur var! Bugün hava nasıl olacak?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... | FBI’dan soruşturma Trump’tan açıklama
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
SON DAKİKA