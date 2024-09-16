Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPERin yeni füzesi başarıyla test edildi

"SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personelini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

SİPER Hava Savunma Sistemi, bünyesinde hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel/yarı otomatik/otomatik angajman, dost düşman tanıma (IFF), füzelerle çift yönlü iletişim, telli/telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil ve yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı ve her biri 6 füze atabilen 8 FFS ile görev yapabilme özelliklerini barındırıyor.