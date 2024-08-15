SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirmesiyle ilgili, "Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 13:33 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 13:44
HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan flaş açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı!

Açıklamada dün gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Görgün, milli mühendisliğin gücüyle semalardaki teknoloji kalkanlarının da güçlendiğini belirtti.

Atışlı test faaliyetiyle ilgili detaylar veren Görgün, şunları kaydetti:

"HİSAR-O Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında atış kontrol/komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR-O sistemlerine kazandırdık. HİSAR-O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz. Bu vesile ile gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Açıklamaya göre, Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil konfigürasyonundaki sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını! İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
MSB’den haftalık Z raporu: 73 terörist etkisiz hale getirildi | İnsan kaçakçılığı olayına karışan emekli tuğgeneral açıklaması: Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi
Türk Telekom
PKK’dan 15 Ağustos’un 40. yıl dönümünde İsrail’in arka tekeriyiz itirafı! Elebaşı Murat Karayılan: Orta Doğu’da savaşı gürleştireceğiz
Galatasaray’dan şaşırtan transfer! Zaha’nın yerine eski Beşiktaşlı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün TBMM’den dünyaya seslenecek! İsrail’in zulmünü haykıracak! Türkiye’den üst düzey güvenlik önlemi
Maymun çiçeği nedir? Belirtileri neler? Çiçek aşısı Maymun çiçeğinden korur mu? Türkiye’de vaka görüldü mü?
CHP’de Paris çıkmazı! Gökhan Günaydın ’şartsız bağış’ diyen Murat Ongun’u yalanladı: Şartlı bağış | Halis Kahriman’a davet diyet mi?
Fenerbahçe’de dev kriz! Yıldız isim telefonlara çıkmıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin’de! | Netanyahu ve ABD’ye sert sözler
Irak’la kritik toplantı Ankara’da: Bakanlar başkanlık edecek | MSB gündemi açıkladı: Terörle mücadele ve hudut güvenliği masada
CHP’li İBB’nin metrobüs yolunda yaptığı Beyaz Yol çalışması trafiği kilitledi! 45 gün daha böyle devam edecek
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
Fenerbahçe’ye Fransız orta saha! İlk kez gündeme geldi
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
SON DAKİKA