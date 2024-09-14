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Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 19:02 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 19:16
Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Mevlid-i Nebi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Filistin'in yiğit evlatlarına ülkem ve milletim adına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan mümin yürekleri tebrik ediyorum. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünde ölümle zalimle boğuşan kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hz. Peygamber Efendimiz her anıyla bizler için en güzel örnektir. Hz. Ayşe validemiz peygamberimizi ifade ederken 'Yürüyen Kur-an' ifadesi kullanmıştır. Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız izinden gittiğimiz tek insan Resulullah efendimizdir. Bizim önderimiz de liderimiz de sadece odur. Rabbim bizlere Resulullah'ın izinde yürümeyi onun örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin.

"2 ASIRDIR KUŞATMA ALTINDAYIZ"

Başkan Erdoğan: Bu milletin iman kalesini çökertmek için yıllardır pervasızca saldırıyorlar. Bunu bir dönem camilerimiz kapatarak, ahıra çevirerek yaptılar

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