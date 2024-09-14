Sitelere sağlık odası projesi İstanbul’da başlıyor! 20 gün içinde kurulacak

ANADOLU'YA DA YAYILACAK Projenin ilk etabında, İstanbul 'un 39 ilçesindeki uygun toplu konut alanlarına sağlık odalarının kurulması planlanıyor. Hedef, vatandaşları bu önemli proje ile 20 gün içerisinde buluşturmak. Ayrıca, projeyi daha da geliştirmek adına İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar verildi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, hedeflerinin öncelikle İstanbul ve Ankara'da bulunan toplu konut alanlarında bu projeyi hayata geçirmek, ardından Anadolu'da genişletmek olduğunu ifade etti. Sağlık odalarının kurulmasını arzu eden site yöneticileri ve kat malikleri, info@trktyd.org adresine başvuru yapabilecek.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ DE PLANLANIYOR

Proje kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin de bu alanlarda sunulması planlanıyor. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, sağlık odaları projesiyle, sitelerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve kolay erişilebilir sağlık hizmetleri sağlanacak. Projenin sitelere katma değer katacağı belirtilirken, bu sürece destek veren Cumhurbaşkanı ve bakanlara teşekkür edildi.

BAKANLAR AÇACAK

İstanbul'da yapılacak ilk sağlık odalarının açılışı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek.