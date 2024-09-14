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Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı konuştu. "Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir" diyen Başkan Erdoğan, "İsrail, Ayşenur evladımızın hesabını mutlaka verecek" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te kimlikle seyahat döneminin de başlayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 14:41 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 15:43
Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısında konuştu

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Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.



"YAŞANABİLECEK BİR MENFİ GELİŞME TÜM BALKANLARIN İSTİKRARINA TEHDİT"

Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir.



"AYŞENUR'UN HESABI SORULACAK"

90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız.

Kardeş Bosna Hersek halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.



Denis Becirovic'in açıklamalarından satır başları:

Erdoğan dünya çapında bir lider. İlişkilerimizin daha da güçlenmesini isterim. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında ilk ticari anlaşma yapılmıştır.

İkili ticaret ilişkilerimizin daha da güçlenmesini dileriz. Ortak konuları konuşma fırsatını bulduk.

Önümüzdeki yıl Srebrenitsa Katliamı'nın 30. yılı. Biz nefret politikası gütmeyeceğiz. Kimse böyle hadiseler görmesin diye çalışacağız.

İki ülkenin dost ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini düşünüyorum. Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.



DOLMABAHÇE'DE BİR ARAYA GELDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis BecirovicBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic



Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

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