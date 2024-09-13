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Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Nevzat'ın katilden hiçbir farkı yoktur"

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest kalmasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Devletin süreç boyunca elinden geleni yaptığını belirten Güran, "Kim yakalanırsa yakalansın inşallah çıkacak." dedi. Güran, "Nevzat katildir, katilden hiçbir farkı yoktur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 20:47 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 21:53
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’e özel açıklamalar: Nevzat’ın katilden hiçbir farkı yoktur

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Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest kalmasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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BEN KİMSE ZARAR VERMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM
Devletin süreç boyunca elinden geleni yaptığını belirten Güran, "Kim yakalanırsa yakalansın inşallah çıkacak. Ben kimse zarar vermez diye düşünüyordum." dedi.

Narin'in babası Arif Güran A Haber'e konuştu: "Nevzat katildir!"


BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLETE TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan ve devlet görevlilerine teşekkür eden Güran, "Cumhurbaşkanımız, bütün bakanlarımız, valimiz sağolsun," ifadelerin kullandı.

Güran, "Nevzat katildir, katilden hiçbir farkı yoktur." dedi.

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