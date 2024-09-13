Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan A Haber'e özel açıklamalar: "Nevzat'ın katilden hiçbir farkı yoktur"

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran, serbest kalmasının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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BEN KİMSE ZARAR VERMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUM

Devletin süreç boyunca elinden geleni yaptığını belirten Güran, "Kim yakalanırsa yakalansın inşallah çıkacak. Ben kimse zarar vermez diye düşünüyordum." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLETE TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan ve devlet görevlilerine teşekkür eden Güran, "Cumhurbaşkanımız, bütün bakanlarımız, valimiz sağolsun," ifadelerin kullandı.

Güran, "Nevzat katildir, katilden hiçbir farkı yoktur." dedi.