Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu!

Bayraktar TB2 filosunun 2014'te envantere giren S5 kuyruk numaralı üyesi, 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bırakarak gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu.

2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren ilk sistemde yer alan S5 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 İHA, gövde ömrünü tamamlayan ilk İHA oldu. Göreve veda eden Bayraktar TB2 S5 İHA, bundan sonra da Baykar bünyesinde eğitim ve test uçuşlarında görev alacak. TSK envanterinden ayrılan Bayraktar TB2 İHA'nın yerine Baykar tarafından T510 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Kara Kuvvetleri'ne hediye edildi.