Başkan Erdoğan, Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne videolu mesaj gönderdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği videolu mesajda 'Kırım Ukrayna'ya iade edilmeli' ifadelerini kullandı:



Anavatanlarından zorla çıkarılan Kırım-Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir.



Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor.



Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türkleri'nin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak, güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.

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