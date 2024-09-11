Yasa dışı bahise SİBERAĞ-6 tokadı! Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon: 74 gözaltı

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında 'Yasa dışı bahis' ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında hesaplarında 3,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 74 kişi gözaltına alındı.

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında "Yasa Dışı Bahis" ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında; hesaplarında

3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 74 şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek ❗️

🚩Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Örgüt Kurma suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-6" operasyonlarında;

KAYSERİ:

❌Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda Elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin;

📍Başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı,

📍Temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 Milyar 177 Milyon 207 Bin TL işlem hacmi bulunduğu,

📍Suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı.