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Narin Güran'ın katili bulundu mu? Cenazede yumruk yiyen kadın kim?

Diyarbakır'da katledildikten 19 gün sonra cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya dair sis perdesi henüz aralanmamışken gözler tutuklu amca ile gözaltındaki ağabeye çevrildi. Yetkililerin ‘yasak ilişki’, ‘Narin görmemesi gereken bir şey gördü’, ‘intikam’ gibi başrollerinde anne, amca ve abinin olduğu senaryoları masaya yatırdığı öğrenildi. Öte yandan Narin’in otopsi süreci devam ederken cenaze bekleme salonu önünde bir kadın “Gidin yalan konuşun, tamam mı” şeklinde sözler söyleyerek tepki göstermiş, yanındaki bir erkek tarafından yumruk atılarak susturulmuştu. O kadının da ifadesinin alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 09:51 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 10:03
Narin Güran’ın katili bulundu mu? Cenazede yumruk yiyen kadın kim?

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Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'dan gelecek iyi habere kilitlenmişti. Ancak küçük kızın cesedi köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içerisinde bulundu.

Narin'in cesedinin bulunması ile cinayetin düğümü de yavaş yavaş çözülmeye başladı fakat sis perdesi tamamen aralanamadı.

Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran'a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de mercek altına alınan isimler arasında.

Bu durum akıllara 'Katil amca mı, anne mi, abi mi?' soruların gelmesine neden oldu.

Narin'in öldürülmesindeki 'sır perdesi'ni aralamaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryoların şu şekilde olduğu öğrenildi.

1-) YASAK İLİŞKİ
Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında 'yasak ilişki' vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran'a, Narin'in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin'in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, "İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır" yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.

2-) TACİZ İDDİASI
Soruşturmada ilk olarak Narin'in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin'in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği "taciz ettiğini" gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.

8 yaşındaki Narin Güran.8 yaşındaki Narin Güran.

3-) İNTİKAM:
Narin'in babası Arif Güran ile amca Salim Güran arasında bir husumet olduğu öne sürüldü. Salim Güran'ın baba Arif Güran'ı hedef alan "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." şeklinde bir sosyal medya mesajı olduğu gündeme geldi. Salim Güran'a sorgusunda bu durum da soruldu. Amca kardeşinden intikam için kızını öldürdü.

Salim Güran.Salim Güran.


ANNE OĞLUNU MU KORUYOR?
Bir başka senaryoya göre de Narin, yasaklı madde kullanan abisi tarafından boğularak öldürüldü. Anne, olayı en baştan beri biliyordu. Olaydan sonra ilk olarak amcayı arayıp haberdar etti ve yardım istedi. Amca olay yerine gelerek duruma el koydu ve süreci idare etti. Baba Arif Güran ise Batman'daydı. Aile meclisi de "Narin'i zaten kaybettik bari öldüreni kaybetmeyelim" diye düşünerek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptı.

Baştan itibaren Narin'i arayan jandarmaya eksik bilgiler verildi ve aramalar kasıtlı olarak yanlış yönlendirildi. Annenin bu süreçte çelişkili olduğu değerlendirilen bazı beyanları ve bazı konulardaki "sessizliği" soruşturma makamlarının da şüphesini çekti.

Narin'in neden öldürüldüğüne dair çıkarımların çoğunun merkezinde "Görmemesi gereken bir şeyi gördü?" çıkarımı olduğu görüldü. Bu 'yasak ilişki'den 'köpeğe zarar verme'ye kadar uzanan senaryolar, "Neden öldürüldü?" sorusunun da cevabı olarak gösteriliyor.

Soruşturmada ayrıca dikkat çeken bir kişinin daha ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Yumruklanan kadın. Yumruklanan kadın.

YUMRUK YİYEN KADINA O ANLAR SORULDU
Narin'in otopsi süreci devam ederken cenaze bekleme salonu önünde bir kadın "Gidin yalan konuşun, tamam mı" şeklinde sözler söyleyerek tepki göstermiş, yanındaki bir erkek tarafından yumruk atılarak susturulmuştu.

Soruşturma kapsamında aile çevresinden olduğu belirlenen bu kadının da ifadesi alındı. Kadına bu tepkisinin sebebi ve manası soruldu.

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