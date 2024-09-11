Narin Güran’ın katili bulundu mu? Cenazede yumruk yiyen kadın kim?

Bu durum akıllara 'Katil amca mı, anne mi, abi mi?' soruların gelmesine neden oldu.

1-) YASAK İLİŞKİ

Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında 'yasak ilişki' vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran'a, Narin'in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin'in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, "İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır" yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.

2-) TACİZ İDDİASI

Soruşturmada ilk olarak Narin'in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin'in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği "taciz ettiğini" gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.