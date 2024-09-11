Narin Güran’ın katili bulundu mu? Cenazede yumruk yiyen kadın kim?

Türkiye günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'dan gelecek iyi habere kilitlenmişti. Ancak küçük kızın cesedi köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içerisinde bulundu.
Narin'in cesedinin bulunması ile cinayetin düğümü de yavaş yavaş çözülmeye başladı fakat sis perdesi tamamen aralanamadı.
Soruşturma kapsamında tüm dikkatler tutuklanan muhtar amca Salim Güran'a çevrilirken, gözaltındaki anne ve abi de mercek altına alınan isimler arasında.
Bu durum akıllara 'Katil amca mı, anne mi, abi mi?' soruların gelmesine neden oldu.
Narin'in öldürülmesindeki 'sır perdesi'ni aralamaya çalışan yetkililerin üzerinde durduğu senaryoların şu şekilde olduğu öğrenildi.
1-) YASAK İLİŞKİ
Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında 'yasak ilişki' vardı. Hatta ilk ifadesinde Salim Güran'a, Narin'in annesiyle bir ilişkisi olup olmadığı, Narin'in onun çocuğu olup olmadığı soruldu. Salim Güran, "İlişkim yok. Narin kardeşimin kızıdır" yanıtını verdi. Anne ve amcanın silinen mesajları geri getirildiğinde bu konunun netleşeceği sanılıyor. Narin yasak ilişkiye şahit olduğu için amca ya da anne tarafından öldürüldü.
2-) TACİZ İDDİASI
Soruşturmada ilk olarak Narin'in kolunda iki ısırık izi tespit edilen 18 yaşındaki abisi Enes Güran gözaltına alınmıştı. Anne, Narin'in okul dönüşünde abisinin arkadaşlarıyla bir köpeğe zarar verdiğine şahit olduğunu anlattı. Narin abisinin köpeği "taciz ettiğini" gördü, bu nedenle ağabey kardeşini öldürdü.