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Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar" | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar

VAV TV'de çok çarpıcı bir analizde bulunan Prof. Dr. Ekrem Demirli, sosyal medyada yankı uyandıran açıklamalara imza attı. Din ve laiklik konusu üzerine çok önemli mesajlar veren Prof. Dr. Ekrem Demirli, 'Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar"' algısını eleştirdi. Demirli, "Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 22:19 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 23:07
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar

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100 senedir laiklik ile yönetilen Türkiye'de seküler kesim herhangi bir olumsuz durumda İslam'a yıkma kolaylığına kaçarak, laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyor.

''Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklemek istiyorlar''

VAV TV'de çok çarpıcı bir analizde bulunan Prof. Dr. Ekrem Demirli, sosyal medyada yankı uyandıran açıklamalara imza attı. Din ve laiklik konusu üzerine çok önemli mesajlar veren Prof. Dr. Ekrem Demirli, 'Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar"' algısını eleştirdi.



"100 SENEDİR LAİKLİK İDDİASI OLAN, SEKÜLERLEŞEN BİR TOPLUMDA YAŞIYORUZ"

"100 senedir laiklik iddiasında olan bir toplumda yaşıyoruz" Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Üniversiteler, liseler kurmuş ve bunların hepsinin eğitimini modern kurmuş bir yapıda; modernlik, seküler kültür ve laiklik eleştirilemiyor. Ancak gelindiği noktada deniyor ki "Bir dindar bunu nasıl yapar?" ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"LAİK EĞİTİMİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARI DİNE ÇÖZDÜRMEK İSTİYORLAR"

Sözlerinin devamında, Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürülmek istendiğini vurgulayan Demirli şu ifadeleri kullandı:

"Yapılamayan herhangi bir şey varsa bu dindendir, yapılabilen herhangi bir şey varsa bu da şu eğitimdendir… Bugün sekülarizm, laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine çözdürmeye çalışıyorlar. İslam toplumlarında din başar bir rol oynamıyor ki (sorunların sebebi olsun). Bizim bunları eleştirmemiz gerekirken, tutuyoruz dini eleştiriyoruz. "Din ahlak haline gelsin" deniyor.



Adam bana patates satıyorsa çürük satmasın, domates satıyorsa üçkağıt yapmasın… Sen bunu riske bırakacağına hukukla, siyasetle tedbirini alsana. Aydın yaşadığı çağı eleştiren bir insandır. Modern dünya ve kurumlarını eleştirir. Sen şimdi bunu yapamıyorsun. Sen de bunu eleştirecek donanım ve ciddiyet yok."

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