Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar" | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar

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100 senedir laiklik ile yönetilen Türkiye'de seküler kesim herhangi bir olumsuz durumda İslam'a yıkma kolaylığına kaçarak, laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyor. ''Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklemek istiyorlar'' VAV TV'de çok çarpıcı bir analizde bulunan Prof. Dr. Ekrem Demirli, sosyal medyada yankı uyandıran açıklamalara imza attı. Din ve laiklik konusu üzerine çok önemli mesajlar veren Prof. Dr. Ekrem Demirli, 'Başarı geldi mi "Yaşasın laiklik" işler terse gitti mi "Tukaka dindarlar"' algısını eleştirdi.





"100 SENEDİR LAİKLİK İDDİASI OLAN, SEKÜLERLEŞEN BİR TOPLUMDA YAŞIYORUZ"



"100 senedir laiklik iddiasında olan bir toplumda yaşıyoruz" Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Üniversiteler, liseler kurmuş ve bunların hepsinin eğitimini modern kurmuş bir yapıda; modernlik, seküler kültür ve laiklik eleştirilemiyor. Ancak gelindiği noktada deniyor ki "Bir dindar bunu nasıl yapar?" ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.