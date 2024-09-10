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Son dakika: MSB'den Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliği! 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmayı sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li, Gara bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 11:50 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:28
Son dakika: MSB’den Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ’terör’ temizliği! 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

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Terörle kesintisiz ve etkili mücadele sürüyor.

13 PKK'lı etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliğiSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliği

"TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ"

Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" notuyla duyurdu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliğiSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliği

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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