Son dakika: MSB’den Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ’terör’ temizliği! 13 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK /YPG'li terörist ile Irak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle kesintisiz ve etkili mücadele sürüyor.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliği "TÜM GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ" Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!" notuyla duyurdu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 'terör' temizliği



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.