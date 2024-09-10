CHP’li belediyeye körfezi kirletmesi nedeniyle 1.8 milyon TL ceza kesildi

Bakanlığa bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı, bölgeye sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi 'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı.

22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, Körfez'e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındı. Bu analizler sonucunda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

SUÇ DUYURUNDA BULUNULDU

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.