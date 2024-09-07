MİT’ten Süleymaniye’de üst düzey operasyon! PKK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'ten PKK/KCK'nın Üst Düzey Yöneticilerine Operasyonlar Sürüyor

MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha AKBIYIK'ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha AKBIYIK için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha AKBIYIK, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.