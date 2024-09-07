MİT’ten Süleymaniye’de üst düzey operasyon! PKK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK'ı Irak/Süleymaniye'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
MİT'ten PKK/KCK'nın Üst Düzey Yöneticilerine Operasyonlar Sürüyor
MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha AKBIYIK'ın, Irak/Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye/Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.
MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha AKBIYIK için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha AKBIYIK, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
İran Yapılanmasında En Üst Düzeyde Faaliyet Yürütüyordu
MİT'in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha AKBIYIK, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.
Nujiyan Amed kod Saliha AKBIYIK Kimdir?
PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha AKBIYIK aslen Diyarbakırlıydı.
AKBIYIK, 1993 yılında Mersin'de PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan'da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.
Suriye'de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak'a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur'da silahlı faaliyetlerde yer aldı.