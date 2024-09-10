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MSB duyurdu: 1 şehidimiz var! Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü’nün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 14:44 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 14:44
MSB duyurdu: 1 şehidimiz var! Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü şehit oldu

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "57'nci Topçu Tugayı Hacılarkırı K. Yrd.lığında / Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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