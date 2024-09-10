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Yerlikaya Narin cinayetinde aileye neden başsağlığı dilemedi? | Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili aileye neden başsağlığı dilemediğine yönelik gelen soruya yanıt olarak "Oldukça açık, bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yerlikaya, Narin cinayetiyle ilgili sosyal medya hesabından yapılan provokatif paylaşımlar hakkında çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 12:11 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 12:38
Yerlikaya Narin cinayetinde aileye neden başsağlığı dilemedi? | Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu paylaşımında aileye başsağlığı dilememiş, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

AİLEYE NEDEN BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

Yelikaya, konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği "Sosyal medya paylaşımında aileye başsağlığı dilemediniz, ona binaen bir şüphe mi var?" sorusuna ise "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. 'Başımız sağ olsun' dedim.

Narin cinayeti: Bakan Yerlikaya:''Hızlı şekilde aydınlatılacak''

Oldukça açık, daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı? İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı.

Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum; biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" diye konuştu.

BOT HESAPLAR PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR!

Öte yandan Narin cinayetiyle ilgili sosyal medya hesabından yapılan provokatif paylaşımlar hakkında çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri paylaştı:

21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 1️⃣5️⃣ ayrı etikette 4️⃣ milyon 7️⃣6️⃣1️⃣ bin 4️⃣2️⃣0️⃣ tweet atıldı.

❌Bu paylaşımlarda bulunan
1️⃣ milyon 3️⃣0️⃣2️⃣ bin 2️⃣0️⃣9️⃣ hesabın

% 38,3'ü yani 4️⃣9️⃣8️⃣ bin 7️⃣1️⃣3️⃣'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.

❌Bu içeriklerin %76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ediyoruz.

Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

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