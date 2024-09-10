Yerlikaya Narin cinayetinde aileye neden başsağlığı dilemedi? | Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme

Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum; biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek; ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" diye konuştu.

❌Bu içeriklerin %76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi.

% 38,3'ü yani 4️⃣9️⃣8️⃣ bin 7️⃣1️⃣3️⃣'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.

❌Bu paylaşımlarda bulunan 1️⃣ milyon 3️⃣0️⃣2️⃣ bin 2️⃣0️⃣9️⃣ hesabın

21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında Narin kızımız ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden 1️⃣5️⃣ ayrı etikette 4️⃣ milyon 7️⃣6️⃣1️⃣ bin 4️⃣2️⃣0️⃣ tweet atıldı.

Öte yandan Narin cinayetiyle ilgili sosyal medya hesabından yapılan provokatif paylaşımlar hakkında çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Yerlikaya şu ifadeleri paylaştı:

Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir.

İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.